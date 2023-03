(Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando Rafaentra in campo per il riscaldamento sembra distante, freddo: è nella sua indole, prima gli succedeva di avvicinarsi alla porta e scaldarsi all'improvviso e ora no. Rafa pare svagato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Leao s'è perso nel nuovo Milan: il modulo lo frena. E quel rinnovo contratto...: Leao s'è perso nel nuovo Milan: il… - infoitsport : Tuttosport: 'Leao si è perso. E ora il Milan si interroga' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Leao fa fatica nel nuovo #Milan: modulo e firma lo frenano - Gazzetta_it : #Leao fa fatica nel nuovo #Milan: modulo e firma lo frenano - gazz_rossonera : Tuttosport: “Leao si è perso. E ora il Milan si interroga” -

Quando Rafaentra in campo per il riscaldamento sembra distante, freddo: è nella sua indole, prima gli succedeva di avvicinarsi alla porta e scaldarsi all'improvviso e ora no. Rafa pare svagato, slegato ...ha l'espressione triste in questi ultimi tempi. E non solo perché da due mesi - ultimo ...il 14 gennaio a Lecce - non riesce a entrare nel tabellino dei marcatori ma perché è come se avesse...Db Roma 24/01/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio - Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: RafaelIl Milan si èe si èun po' pure Pioli, scrive la Gazzetta dello ...

Leao s'è perso nel nuovo Milan: il modulo lo frena. E quel rinnovo contratto... La Gazzetta dello Sport

In ogni caso, a fine campionato sarà emesso un verdetto. Il Milan non ha perso le speranze di rinnovo, ma è pronto a cedere Leao in estate qualora non firmasse, per evitare lo svincolo e reinvestire ...Quando Rafa Leao entra in campo per il riscaldamento sembra distante, freddo: è nella sua indole, prima gli succedeva di avvicinarsi alla porta e scaldarsi all’improvviso e ora no. Rafa pare svagato, ...