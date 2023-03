Leao | rinnovo in discesa | difficile ci sia la coda per uno che non segna da due mesi CorSera

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Rafanonda due. Per la precisione da 10 partite. Oggi il Corriere della Sera scrive dell’attaccante del Milan. “Niente più del linguaggio del corpo racconta la crisi profondissima di. Non ride più, Rafa. Quell’allegria che rendeva unica ogni sua giocata, ogni suo dribbling, oggi è sparita”. “Sul suo volto compare ormai solo una specie di broncio costante, che forse è più semplicemente tristezza, o inquietudine. O entrambe”. L’allenatore rossonero, parlando didopo il pareggio con la Salernitana di lunedì, ha espresso tutta la sua sorpresa sulla differenza diin allenamento e in campo. «La sua situazione è strana perché lo scorso anno in allenamento faceva molto meno, ma in partita rendeva di più.Ora il contrario. Dobbiamo cercarlo di più». A incidere ...

Quando Rafaentra in campo per il riscaldamento sembra distante, freddo: è nella sua indole, prima gli succedeva di avvicinarsi alla porta e scaldarsi all'improvviso e ora no. Rafa pare svagato, slegato ...Non c'è dubbio che il(o meno) di Rafaelpossa diventare uno spartiacque importante per il futuro del Milan. Il giocatore portoghese è reduce da una gara decisamente sottotono contro la Salernitana e molti in ...Chi l'ha visto Si interroga così La Gazzetta dello Sport sulla condizione di Rafaeldegli ultimi tempi Chi l'ha visto Si interroga così La Gazzetta dello Sport sulla condizione di Rafaeldegli ultimi tempi. Le fatiche del portoghese nel provare a essere decisivo stanno tanto nel modulo. Partire più centrale per lui è ...

Gazzetta - Rinnovo o cessione in estate Leao al bivio: nuovo contatto a breve tra le parti Milan News

In merito al rinnovo di Rafael Leao, Il Giornale in edicola questa mattina riferisce che la trattativa è in una fase di stallo per due motivi: da una parte per i tanti impegni uno dietro l'altro del ...Subito dopo il gol del pareggio di Dia in Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha deciso di cambiare tutto l'attacco: la scelta non ha ripagato Enrico Ianuario… Leggi ...