“Leao ha già firmato un pre-accordo”, la voce sulla prossima squadra (Di mercoledì 15 marzo 2023) La seconda parte di stagione di Rafael Leao non è stata sicuramente all’altezza, l’attaccante del Milan non è riuscito a confermare l’avvio strepitoso. Il portoghese è dotato di una qualità sopra la media, riesce a saltare l’uomo con una facilità estrema e negli ultimi mesi è migliorato tantissimo anche in fase realizzativa. Il suo ruolo preferito è quello di esterno d’attacco di sinistra con possibilità di creare la superiorità numerica sulla fascia e provare anche a rientrare e calciare in porta. Dopo le esperienze con Sporting Lisbona e Lille, il vero salto di qualità si è registrato proprio al Milan. La prima fase è stata di ambientamento, poi è diventato il principale punto di riferimento. Foto di Matteo Bazzi / AnsaIl futuro di Leao Il calciatore portoghese è in scadenza di contratto nel 2024 e la trattativa di rinnovo con il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) La seconda parte di stagione di Rafaelnon è stata sicuramente all’altezza, l’attaccante del Milan non è riuscito a confermare l’avvio strepitoso. Il portoghese è dotato di una qualità sopra la media, riesce a saltare l’uomo con una facilità estrema e negli ultimi mesi è migliorato tantissimo anche in fase realizzativa. Il suo ruolo preferito è quello di esterno d’attacco di sinistra con possibilità di creare la superiorità numericafascia e provare anche a rientrare e calciare in porta. Dopo le esperienze con Sporting Lisbona e Lille, il vero salto di qualità si è registrato proprio al Milan. La prima fase è stata di ambientamento, poi è diventato il principale punto di riferimento. Foto di Matteo Bazzi / AnsaIl futuro diIl calciatore portoghese è in scadenza di contratto nel 2024 e la trattativa di rinnovo con il ...

Leao s'è perso nel nuovo Milan: il modulo lo frena. E quel rinnovo di contratto... Quando Rafa Leao entra in campo per il riscaldamento sembra distante, freddo: è nella sua indole, prima gli ... Troppo Tottenham nella testa e troppo strano l'arbitraggio Origi , fino a oggi apparso fuori dagli schemi, doveva sostituire Leao, irritante quanto si vuole, ... A destra spariva anche l'interdizione puramente formale di Brahim Diaz , già sotto la doccia prima ... Porto - Inter, Conceição e il futuro in Serie A: 'Allenerà presto in Italia' Aveva già giocato al Porto, ha un ottimo rapporto con il presidente, ha la capacità di trasmettere ... Il discorso si è poi spostato su un altro portoghese: Rafael Leao . " Per quanto riguarda Leao, è ...