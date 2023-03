Leao è crisi nera | la dirigenza del Milan ha preso la decisione

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le prestazioni di Rafaeldell’ultimo periodo non lasciano scampo al portoghese: ladelavrebbeunadrastica riguardo il suo futuro. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dall’Olimpo all’Ade. Da vincere uno scudetto da protagonista, al non rinnovo. Il percorso di Rafaelalè stato un’altalena di emozioni: Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @capuanogio: #Milan, girone infernale tra la crisi di #Leao e l'illusione #Ibrahimovic. #Pioli ha poco contributo dalla panchina, #Origi… - sportli26181512 : #Leao, prima uragano e adesso triste: Leggi il commento alla crisi dell'attaccante del #Milan, che non riesce più a… - PaolaRgnm : RT @capuanogio: #Milan, girone infernale tra la crisi di #Leao e l'illusione #Ibrahimovic. #Pioli ha poco contributo dalla panchina, #Origi… - milansette : Il Giornale sul Milan: 'Diavolo, girone infernale. Tra la crisi di Leao e l'illusione Ibrahimovic'… - DavideAnselmo5 : RT @Pistogolblasta2: #Leao non segna da 2 mesi. #Vlahovic a secco nelle ultime 5 partite. CRISI #LAUTARO. -

Pioli: 'Il contratto non c'entra' Se funziona, funziona il Milan . Ma va detto che anche la ... Milan e Inter, il legame spezzato: cosa c'è dietro ladelle milanesi'Niente più del linguaggio del corpo racconta laprofondissima di. Non ride più, Rafa. Quell'allegria che rendeva unica ogni sua giocata, ogni suo dribbling, oggi è sparita'. 'Sul suo ...ha l'espressione triste in questi ultimi tempi. E non solo perché da due mesi - ultimo precedente il 14 gennaio a Lecce - non riesce a entrare nel tabellino dei marcatori ma perché è come se ...

Milan, Leao in crisi: analisi e numeri del momento no del portoghese, un gol nelle ultime 10 partite Eurosport IT

Per tutti questi motivi, ultimamente Leao è stato anche pizzicato verbalmente da Ibrahimovic. Milan, Leao è crisi nera: il rinnovo non è più un’opzione Sono mesi che si dibatte riguardo il rinnovo di ...Secondo gli esperti, il timore che possa accedere un "Lehman Brothers bis" (la crisi globale del 2008 dopo il fallimento della banca americana), farà calmare gli investitori del mattone. Da quel ...