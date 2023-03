Leao allo specchio: il rendimento prima e dopo il cambio modulo (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'attaccante portoghese del Milan, Rafael Leao, non riesce ad incidere come accadeva fino ai mesi scorsi. L'involuzione combacia con il cambio ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'attaccante portoghese del Milan, Rafael, non riesce ad incidere come accadeva fino ai mesi scorsi. L'involuzione combacia con il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaracm__ : RT @AnfetaMilan: Leao non uscirà dal campo in lacrime Zhang capirà a malapena quello che è successo Cardinale manco sarà allo stadio Mi… - kruniciANO : RT @AnfetaMilan: Leao non uscirà dal campo in lacrime Zhang capirà a malapena quello che è successo Cardinale manco sarà allo stadio Mi… - murderronmymind : RT @AnfetaMilan: Leao non uscirà dal campo in lacrime Zhang capirà a malapena quello che è successo Cardinale manco sarà allo stadio Mi… - LoZenoBruniano : RT @AnfetaMilan: Leao non uscirà dal campo in lacrime Zhang capirà a malapena quello che è successo Cardinale manco sarà allo stadio Mi… - Spina14_acm : RT @AnfetaMilan: Leao non uscirà dal campo in lacrime Zhang capirà a malapena quello che è successo Cardinale manco sarà allo stadio Mi… -