Leader tifo Napoli “Palummella”: ”Tedeschi stanno provocando, potrebbe succedere guerra” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non solo i Tedeschi non sarebbero dovuti venire a Napoli, ma non meritano nemmeno di entrare nello stadio. E’ una sconfitta per lo Stato, per noi; poi dicono che siamo noi i cattivi, questi ci stanno venendo a sfidare in città. Chi li ha fatti entrare si assuma le responsabilità. C’é una guerra in atto, chi aveva l’autorità per fermarli e non lo ha fatto ha commesso un errore grave. Stiamo mandando messaggi distensivi, ma qui c’é gente colpita senza motivo, picchiano i bambini, tolgono i cellulari di mano alla gente, lanciano razzi. E’ una cosa assurda quella che sta succedendo, si sta facendo male al calcio, alle persone a un popolo”. Gennaro Montuori, il ‘Palummella’ del gruppo storico del Napoli “Commando Ultrà Curva B”, commenta così all’Adnkronos dallo stadio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non solo inon sarebbero dovuti venire a, ma non meritano nemmeno di entrare nello stadio. E’ una sconfitta per lo Stato, per noi; poi dicono che siamo noi i cattivi, questi civenendo a sfidare in città. Chi li ha fatti entrare si assuma le responsabilità. C’é unain atto, chi aveva l’autorità per fermarli e non lo ha fatto ha commesso un errore grave. Stiamo mandando messaggi distensivi, ma qui c’é gente colpita senza motivo, picchiano i bambini, tolgono i cellulari di mano alla gente, lanciano razzi. E’ una cosa assurda quella che sta succedendo, si sta facendo male al calcio, alle persone a un popolo”. Gennaro Montuori, il ‘’ del gruppo storico del“Commando Ultrà Curva B”, commenta così all’Adnkronos dallo stadio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndresCorder0s : RT @robypava: Ma sentiamo l'esperto. **CALCIO: LEADER TIFO NAPOLI 'PALUMMELLA', 'TEDESCHI PROVOCANO, POTREBBE SUCCEDERE GUERRA'** = (Adnkro… - robypava : Ma sentiamo l'esperto. **CALCIO: LEADER TIFO NAPOLI 'PALUMMELLA', 'TEDESCHI PROVOCANO, POTREBBE SUCCEDERE GUERRA'** = (Adnkronos) - carloinfinito : La domanda e' : quanti elettori sono capaci di leggere ed informarsi sulle idee dei vari leader. Siamo il paese, c… - ItaliaRecord : @Alcibia99845815 Sono d'accordo con te infatti non ho tessere di partito né faccio tifo per un leader in particolar… -