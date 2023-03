Le tredici galassie riprese dal telescopio James Webb e le cose che non riusciamo a spiegarci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “Sono stupidamente troppo luminose per non essere notate!” Questo il commento di un esperto del settore, Rohan Nidu, astronomo al MIT-Massachusetts Institute of Technology, nel guardare le foto scattate dalSpace Telescope (JWST) a partire da luglio dello scorso anno. Il guardone spaziale JWST, prezzolato dalle agenzie spaziali americana, canadese ed europea, sta facendo un ottimo lavoro nel riprendere la storia del nostro Universo. Uno dei suoi ultimi elaborati, pubblicato da Nature il 22 febbraio scorso, ci riporta indietro nel tempo di circa circa 13 miliardi di anni, più o meno tra 300 e 700 milioni di anni dopo il Big Bang. Mostra le immagini di, sei delle quali particolarmente massicce. Ovvero di grande massa. A dire il vero, in foto non fanno un grande effetto. Piccoli punti sfocati ...