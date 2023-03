Le scale della metro non funzionano: turista disabile portata in braccio dagli agenti (Di mercoledì 15 marzo 2023) La fotografia dice già tutto. Lei, disabile, viene portata in braccio da un agente della polizia municipale, mentre un altro poliziotto li segue con il deambulatore. La protagonista di questa vicenda, desolante nella sua semplicità... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 marzo 2023) La fotografia dice già tutto. Lei,, vieneinda un agentepolizia municipale, mentre un altro poliziotto li segue con il deambulatore. La protagonista di questa vicenda, desolante nella sua semplicità...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romi_andrio : RT @EugenioCardi: Dio mio, che vergogna! ?? Ma è mai possibile che sono anni e anni che non si riesce a far riparare e sistemare una volta p… - Adele_Fran : RT @EugenioCardi: Dio mio, che vergogna! ?? Ma è mai possibile che sono anni e anni che non si riesce a far riparare e sistemare una volta p… - bball_evo : NBA ???? - L'assenza di Morant ha anche delle ripercussioni sul suo contratto, rischia di perdere $30 milioni (benefi… - leftsnoopy : RT @EugenioCardi: Dio mio, che vergogna! ?? Ma è mai possibile che sono anni e anni che non si riesce a far riparare e sistemare una volta p… - ValerioPastore1 : RT @EugenioCardi: Dio mio, che vergogna! ?? Ma è mai possibile che sono anni e anni che non si riesce a far riparare e sistemare una volta p… -