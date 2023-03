"Le regole green dell'Europa fanno crollare il mercato". L'allarme di Cattaneo (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'Europa mette alle strette i cittadini europei. Tutte le case del continente dovranno rispettare i parametri della classe energetica "D" entro il 2033. La nuova normativa approvata dal Parlamento di Strasburgo, però, non tiene conto delle reali possibilità economiche dei cittadini e, soprattutto, rischia di mettere in ginocchio intere filiere economiche. E quello che ne risentirà maggiormente sarà il mercato immobiliare. «Questa direttiva Ue sulle case verdi, che obbliga entro il 2033 ad avere un'abitazione in classe energetica "D" proprio non va bene, non tiene conto del contesto italiano e rischia di provocare un crollo del mercato immobiliare. Non possiamo costringere 8 milioni di famiglie a sostenere interventi costosi in tempi brevissimi, inapplicabili e irragionevoli. Quanto al risparmio ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'mette alle strette i cittadini europei. Tutte le case del continente dovranno rispettare i parametria classe energetica "D" entro il 2033. La nuova normativa approvata dal Parlamento di Strasburgo, però, non tiene contoe reali possibilità economiche dei cittadini e, soprattutto, rischia di mettere in ginocchio intere filiere economiche. E quello che ne risentirà maggiormente sarà ilimmobiliare. «Questa direttiva Ue sulle case verdi, che obbliga entro il 2033 ad avere un'abitazione in classe energetica "D" proprio non va bene, non tiene conto del contesto italiano e rischia di provocare un crollo delimmobiliare. Non possiamo costringere 8 milioni di famiglie a sostenere interventi costosi in tempi brevissimi, inapplicabili e irragionevoli. Quanto al risparmio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’Austria si aggiunge al blocco di Italia e Germania per resistere a Bruxelles. Obiettivo: scongiurare lo stop ai m… - tempoweb : 'Le regole #green dell'#Europa fanno crollare il #mercato'. L'allarme di #Cattaneo #15marzo - BoccadellaVer18 : @fratotolo2 Si vantano di essere 'green' ma poi vanno contro tutte le regole di Madre Natura? al posto di indagare… - duro_lavoro : RT @carmelodipaola: Mi convinco che la globalizzazione vale solo per i mercati e non per le regole e i vincoli tant'è che solo l'Europa sta… - lorenzhaus : RT @carmelodipaola: Mi convinco che la globalizzazione vale solo per i mercati e non per le regole e i vincoli tant'è che solo l'Europa sta… -