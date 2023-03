Le ragazze iraniane che avevano sfidato il regime costrette al pentimento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ecco come rispondono le ragazze iraniane alla dittatura della Repubblica islamica che per 44 anni a operato la segr… - Agenzia_Ansa : Avevano festeggiato l'8 marzo ballando senza velo a Teheran sulle note della canzone 'Calm Down'. Le 5 ragazze iran… - Tg3web : Sono state arrestate e costrette a chiedere scusa pubblicamente le cinque ragazze iraniane che in occasione dell'8… - ClaraMutsc : RT @TgLa7: Avevamo emozionato lo scorso #8marzo con un ballo all'aperto e senza velo che aveva sfidato le restrizioni del regime iraniano c… - 999nuvola : RT @ninabecks1: Le ragazze iraniane che ballavano sono state arrestate…?? -

- Avevamo emozionato lo scorso 8 marzo con un ballo all'aperto e senza velo che aveva sfidato le restrizioni del regime iraniano che poi però le ha costrette ad un video di ...... racconti, poesie, interviste per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti violati e sulle libertà negate soprattutto alle bambine,e donne afghane e". I regimi temono l'arte e ...Avevano festeggiato l'8 marzo ballando senza velo sulle note della canzone Calm Down . Ma le cinquesono state fermate per due giorni e sono state costrette al pentimento in video dal regime . Nel filmato diffuso su Twitter, le donne appaiono in piedi con il capo coperto dal velo e ...

Iran, arrestate e costrette a pentirsi le 5 ragazze del balletto senza velo nel giorno della Festa della Donna - Il video Open

ragazze e donne afghane e iraniane”. I regimi temono l’arte e la letteratura per il loro potere rivoluzionario e per la loro costante ricerca della verità che insegna a non restare in silenzio.Il governo iraniano ha arrestato più di 100 persone ritenute responsabili ... Da allora sono stati pubblicati centinaia di video sui social media di ragazze e giovani donne che riportano sintomi tra ...