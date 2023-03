Le proposte del Terzo Polo per una vera riforma del codice degli appalti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il decreto legislativo del governo sul codice degli appalti va esattamente nella direzione opposta a quella sperata, o comunque a quella che servirebbe all’Italia. La proposta della destra, in buona sostanza, non semplifica ma complica il quadro. «Il codice degli appalti di cui stiamo discutendo è fatto da 229 articoli», ha commentato Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle proposte del Terzo Polo sul codice degli appalti. «Questo codice si contraddice poi rispetto alla legge delega e al Pnrr stesso». È anche per questo motivo che il Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe (AZ-IV-RE) ha ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il decreto legislativo del governo sulva esattamente nella direzione opposta a quella sperata, o comunque a quella che servirebbe all’Italia. La proposta della destra, in buona sostanza, non semplifica ma complica il quadro. «Ildi cui stiamo discutendo è fatto da 229 articoli», ha commentato Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva, nel corso della conferenza stampa di presentazione delledelsul. «Questosi contraddice poi rispetto alla legge delega e al Pnrr stesso». È anche per questo motivo che il Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe (AZ-IV-RE) ha ...

