Le possibili avversarie dell’Inter ai quarti di Champions League Brivido City | speranza Benfica

L'Inter emula il Milan, supera non senza fatica il Porto (0-0 nel match di ritorno) e vola ai quarti di finale della Champions League 2023, un traguardo che mancava da diverso tempo per i nerazzurri ma che, a questo punto, schiude orizzonti tutti da scrivere per la compagine allenata da mister Simone Inzaghi. Venerdì 17 marzo alle ore 12.00 si svolgerà il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale della massima competizione continentale per club, con l'Inter protagonista. Quale sarà, quindi, l'avversaria dell'undici capitanato da Lautaro Martinez? LE SQUADRE QUALIFICATE AI quarti DI FINALE ChelseaBenficaBayern MonacoMilan Manchester CityInternazionaleNapoli/Eintracht Real Madrid/Liverpool

