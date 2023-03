Le pagliacciate della politica sono meglio de “I Pagliacci” di Zeffirelli. E il Teatro dell’Opera di Roma celebra il centenario della nascita del maestro con una delle sue mise en scene più visionarie (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alcune conferme: Franco Zeffirelli è tra i piu’ grandi protagonisti della scena culturale del secolo scorso. E Alessio Vlad, direttore artistico dell’Opera, uno che non sbaglia un colpo nella sua programmazione, ha voluto proprio lo stesso allestimento con il quale Zeffirelli debutto’ 30 anni al Teatro dell’Opera di Roma. Con aggiunta (notevole) della bacchetta “magica” del maestro israeliano Daniel Oren. Con I Pagliacci di Leoncavallo, di cui ha curo’ regia e scenografia, Zeffirelli ha scompaginato il registro delle rappresentazioni tradizionali ancora oggi l’allestimento risulta vibrante, gioioso e contemporaneo con effetti che sembrano anticipare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alcune conferme: Francoè tra i piu’ grandi protagonistiscena culturale del secolo scorso. E Alessio Vlad, direttore artistico, uno che non sbaglia un colpo nella sua programmazione, ha voluto proprio lo stesso allestimento con il qualedebutto’ 30 anni aldi. Con aggiunta (notevole)bacchetta “magica” delisraeliano Daniel Oren. Con Idi Leoncavallo, di cui ha curo’ regia e scenografia,ha scompaginato il registrorappresentazioni tradizionali ancora oggi l’allestimento risulta vibrante, gioioso e contemporaneo con effetti che sembrano anticipare ...

