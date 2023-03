Le immagini della devastazione degli ultrà dell'Eintracht a Napoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Auto bruciate, tra cui una vettura della polizia, e cassonetti incendiati. È il bilancio provvisorio delle devastazioni commesse dai tifosi dell'Enitracht Frankfurt, a Napoli per la partita di ritorno della Champions League. A piazza del Gesù il gruppo di tifosi tedeschi è entrato a contatto con le forze dell'ordine, perché provavano a forzare il blocco e raggiungere i napoletani. È seguito un lancio di lacrimogeni. Leggi su agi (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Auto bruciate, tra cui una vetturapolizia, e cassonetti incendiati. È il bilancio provvisorioe devastazioni commesse dai tifosi'Enitracht Frankfurt, aper la partita di ritornoChampions League. A piazza del Gesù il gruppo di tifosi tedeschi è entrato a contatto con le forze'ordine, perché provavano a forzare il blocco e raggiungere i napoletani. È seguito un lancio di lacrimogeni.

