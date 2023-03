Le «figurette» e i libricini di Angelo Flaccavento | da sfogliare con i guanti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Immaginate una stanza buia con all’interno decine di leggii musicali molto alti, illuminati da una piccola lampadina ciascuno. Sopra non ci sono spartiti, ma piccoli quaderni in carta cotone presentati come se fossero dei testi sacri. Una volta aperti, però, scoverete collage, ritagli e personaggi divertenti, doppi sensi, richiami erotici e sprazzi di umorismo sardonico. Tutte queste «» sono racchiuse nel nome Tantotoner, un «metapersonaggio» che è anche il titolo della nuova mostra dia Milano. Lo scenario descritto in precedenza è ciò che troverete dal 21 al 28 marzo nella sala di Marsèll Paradise, in via Privata Rezia 2. In zona Porta Romana si celebrerà il personalissimo rito liturgico di, che nella sua vita professionale ha spesso unito i mondi – non per forza così distanti ...