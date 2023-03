‘Le famiglie omogenitoriali esistono e non vanno discriminate’, Roma Capitale punta sull’inclusione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il ministero dell’interno ha chiesto al Comune di Milano di non registrate all’anagrafe i figli di coppie omogenitoriali. Un’istanza che si baserebbe su una sentenza della Corte di Cassazione di dicembre scorso che ha stabilito che solo il padre biologico o comunque colui che ha dato il seme per una maternità surrogata può essere iscritto come genitore. L’assessore Claudia Pratelli interviene sulla questione Questa disposizione ha aperto una vera e propria disputa. Una questione dalla quale non si sente esclusa neanche l’Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli che ha sottolineato: ‘Con lo stop al riconoscimento delle famiglie omogenitoriali imposto a Milano e poi con la contrapposizione al regolamento europeo che riconosce lo status di filiazione in tutti gli Stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il ministero dell’interno ha chiesto al Comune di Milano di non registrate all’anagrafe i figli di coppie. Un’istanza che si baserebbe su una sentenza della Corte di Cassazione di dicembre scorso che ha stabilito che solo il padre biologico o comunque colui che ha dato il seme per una maternità surrogata può essere iscritto come genitore. L’assessore Claudia Pratelli interviene sulla questione Questa disposizione ha aperto una vera e propria disputa. Una questione dalla quale non si sente esclusa neanche l’Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di, Claudia Pratelli che ha sottolineato: ‘Con lo stop al riconoscimento delleimposto a Milano e poi con la contrapposizione al regolamento europeo che riconosce lo status di filiazione in tutti gli Stati ...

