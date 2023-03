Le distanze coperte in UCL | ecco i migliori tra Tonali | Mkhitaryan e Lobokta

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Cosa succede quando due colossi come Inter e Milan avanzano insieme verso i quarti di finale della Champions League? Succede che il calcio italiano, spesso accusato di essere povero di appeal e di quattrini, trova una nuova linfa vitale. La qualificazione delle due milanesi a braccetto mancava dal lontano 2006, un traguardo quasi chimerico che oggi sembra finalmente alla loro portata. E se l’Inter e il Milan sono pronte a godersi la vista sui quarti, non è da meno il Napoli, impegnato questa sera contro l’Eintracht Francoforte. Gli Azzurri, che in passato hanno sempre fallito al primo ostacolo nei tornei europei, potrebbero finalmente fare la storia con una qualificazione epocale. Ma per parlare dei quarti bisogna guadagnarseli sul campo, sudando e dimostrando di avere polmoni giganti. Questi polmoni giganti possono essere rappresentati da un giocatore come Henrik ...