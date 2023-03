'Le città che respirano', nuovo bosco urbano di 10mila mq a Torino (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Un intervento di rigenerazione ambientale con la creazione di un nuovo bosco urbano grazie alla messa a dimora di 1.000 nuove piante in un'area di 10.000 mq nel quartiere di Villaretto, a Torino. Arriva anche in Piemonte 'Le città che respirano', il progetto di Nespresso per sostenere e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico italiano e intervenire in aree bisognose da un punto di vista di tutela, ripristino ambientale e sostegno del territorio. Il progetto nello specifico ha riguardato un'ampia area verde situata tra la tangenziale Nord di Torino e la strada comunale del Villaretto, nei pressi di una rotonda che porta al quartiere, che costituirà una vera e propria fascia boscata con la funzione di mascheramento visivo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Un intervento di rigenerazione ambientale con la creazione di ungrazie alla messa a dimora di 1.000 nuove piante in un'area di 10.000 mq nel quartiere di Villaretto, a. Arriva anche in Piemonte 'Leche', il progetto di Nespresso per sostenere e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico italiano e intervenire in aree bisognose da un punto di vista di tutela, ripristino ambientale e sostegno del territorio. Il progetto nello specifico ha riguardato un'ampia area verde situata tra la tangenziale Nord die la strada comunale del Villaretto, nei pressi di una rotonda che porta al quartiere, che costituirà una vera e propria fascia boscata con la funzione di mascheramento visivo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Oggi i giovani rivoluzionari in #Iran si preparano alla Festa del Fuoco che si celebra domani, mercoledì 15 Marzo (… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? Buongiorno ai cittadini e ai turisti che oggi visiteranno la città Grazie per la foto ad A… - MarianoGiustino : Capite adesso perché continuo a ripetere che il #Kurdistan iraniano è il cuore della #Rivoluzione per la liberazion… - livic751 : RT @cittadinoics: @fratotolo2 @Anpinazionale È la mia città, posso raccontare in breve ciò che accade in zona piazzale Picelli. È il quart… - massimobon1 : Capuano è il perfetto emblema della mediocrità...che si addice a pennello ad una società senza la minima ambizione,… -