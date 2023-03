Le cellule cerebrali ispirano nuovi componenti di computer (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ispirarsi all'efficienza energetica del cervello copiandone la struttura per creare computer più potenti: un team di ricercatori del Politecnico di Milano, dell'Empa e del Politecnico di Zurigo ha sviluppato un memristore più potente e più facile da produrre rispetto ai suoi predecessori e i risultati sono stati pubblicati su "Science Advances". I ricercatori stanno sviluppando architetture informatiche ispirate al funzionamento del cervello umano attraverso nuovi componenti che, come le cellule cerebrali, combinano la memorizzazione e l'elaborazione dei dati. I nuovi memristori - spiega PoliMi - si basano su nanocristalli di perovskite alogenata, un materiale semiconduttore noto per la produzione di celle solari.Sebbene la maggior parte delle persone non sia in grado di fare calcoli ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ispirarsi all'efficienza energetica del cervello copiandone la struttura per crearepiù potenti: un team di ricercatori del Politecnico di Milano, dell'Empa e del Politecnico di Zurigo ha sviluppato un memristore più potente e più facile da produrre rispetto ai suoi predecessori e i risultati sono stati pubblicati su "Science Advances". I ricercatori stanno sviluppando architetture informatiche ispirate al funzionamento del cervello umano attraversoche, come le, combinano la memorizzazione e l'elaborazione dei dati. Imemristori - spiega PoliMi - si basano su nanocristalli di perovskite alogenata, un materiale semiconduttore noto per la produzione di celle solari.Sebbene la maggior parte delle persone non sia in grado di fare calcoli ...

