Le 11 uova regalo per Pasqua 2023 | e se la sorpresa fosse proprio l’uovo?

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Avreste mai pensato alleper? Cioè, quelle che si resta incantati a guardarle e sono così belle che quasi non riusciamo a romperle? Noi sì. E siamo andati a cercare le più originali ed esclusive, da acquistare nelle botteghe oppure online, perché non si dica che non siano a portata di clic. Non deve essere necessariamente un uovo Fabergé, per essere un. Nel nostro viaggio alla ricerca delleli, ne abbiamo trovate di preziosissime, al punto che nessuno, manessuno, andrà a cercare ilall’interno. E se la? La primavera nelle “in Fiore” di chef Marcolini. ...