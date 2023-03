LazioRoma | I precedenti con l’arbitro Massa

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dettagli 15 Marzo 2023 News La designazione arbitrale per la 27ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Lazio-Roma al signor Davidedella sezione di Imperia.ligure ha già diretto i biancocelesti in 23 occasioni: il bilancio di quest’ultime è leggermente favorevole, con 10 vittorie per la Prima Squadra della Capitale a fronte di 8 sconfitte e 5 pareggi. L’ultima con il fischietto d’Imperia con la Lazio risale alla 15ª giornata di questo campionato, quando i biancocelesti uscirono sconfitti contro la Juventus (3-0). Primo direzione nel derby della Capitale, infine, per il fischietto ligure. Fonte articolo e foto: www.sslazio.itconseriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - ...