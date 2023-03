Lazio, Sarri protesta ancora: «Mondiale stupido, Lega e UEFA iprocrite» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Maurizio Sarri non ci sta e non le manda a dire sul calendario pieno della sua Lazio dopo il Mondiale: parla il tecnico Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport del calendario fitto di impegni della sua squadra. LE PAROLE – «C’è un calendario fatto per far giocare un Mondiale stupido. Dal 4 gennaio giochiamo ogni 3 giorni, è una follia che fa il calcio più brutto. Ora leggo che si sta pensando di fare un Mondiale a 48 squadre. Si deve rivedere tutto e non essere ipocriti. La Lega serie A mette le liste, la UEFA mette le liste e poi giochiamo ogni tre giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Maurizionon ci sta e non le manda a dire sul calendario pieno della suadopo il: parla il tecnico Maurizio, allenatore della, ha parlato a Sky Sport del calendario fitto di impegni della sua squadra. LE PAROLE – «C’è un calendario fatto per far giocare un. Dal 4 gennaio giochiamo ogni 3 giorni, è una follia che fa il calcio più brutto. Ora leggo che si sta pensando di fare una 48 squadre. Si deve rivedere tutto e non essere ipocriti. Laserie A mette le liste, lamette le liste e poi giochiamo ogni tre giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

