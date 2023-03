Lazio, Sarri: «Domani dobbiamo dare il massimo» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa in vista della trasferta della Lazio contro l’AZ Alkmaar di Conference League Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Domani sera tra la Lazio e l’AZ Alkmaar, valido per il passaggio ai quarti di finale di Conference League. Di seguito le sue parole. UNICA ITALIANA A PERDERE IN EUROPA – Significa che siamo peggio delle altre squadre italiane, inutile fare altri commenti. Io penso che prima di fare bene in Europa, bisogna fare bene in Italia. La valutazione che farò della mia squadra la farò sulla competizione più lunga, il campionato, non su quelle più brevi. Detto ciò Domani proveremo a fare il massimo, cercheremo di migliorare e di passare il turno. Siamo convinti di poter ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Maurizioin conferenza stampa in vista della trasferta dellacontro l’AZ Alkmaar di Conference League Maurizioha parlato in conferenza stampa in vista della sfida disera tra lae l’AZ Alkmaar, valido per il passaggio ai quarti di finale di Conference League. Di seguito le sue parole. UNICA ITALIANA A PERDERE IN EUROPA – Significa che siamo peggio delle altre squadre italiane, inutile fare altri commenti. Io penso che prima di fare bene in Europa, bisogna fare bene in Italia. La valutazione che farò della mia squadra la farò sulla competizione più lunga, il campionato, non su quelle più brevi. Detto ciòproveremo a fare il, cercheremo di migliorare e di passare il turno. Siamo convinti di poter ...

