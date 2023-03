Lazio, Immobile sogna il recupero lampo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ciro freme, vuole provarci nonostante il parere negativo dello staff medico. «Stiramento di primo grado alla coscia sinistra», la diagnosi impietosa subito dopo l'ennesimo infortunio muscolare di una stagione maledetta rimediato venerdì 3 marzo la magica notte di Napoli. Stop tra due e tre settimane e, facendo i calcoli, siamo al limite. Nove gol in venti partite di campionato delle quali due da subentrato, sei quelle saltate, un'enormità per i ritmi tenuti finora ma quella fitta accusata nel riscaldamento al Maradona lo ha bloccato di nuovo. Ci ha giocato sopra, non voleva lasciare la squadra sola contro la capolista, lo sforzo è stato pagato a caro prezzo. Solo sedici giorni al derby, data cerchiata sul calendario anche se i medici stanno cercando di dissuaderlo per non forzare i tempi con la sosta del campionato all'orizzonte che gli consentirebbe di essere al top per la ripresa a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ciro freme, vuole provarci nonostante il parere negativo dello staff medico. «Stiramento di primo grado alla coscia sinistra», la diagnosi impietosa subito dopo l'ennesimo infortunio muscolare di una stagione maledetta rimediato venerdì 3 marzo la magica notte di Napoli. Stop tra due e tre settimane e, facendo i calcoli, siamo al limite. Nove gol in venti partite di campionato delle quali due da subentrato, sei quelle saltate, un'enormità per i ritmi tenuti finora ma quella fitta accusata nel riscaldamento al Maradona lo ha bloccato di nuovo. Ci ha giocato sopra, non voleva lasciare la squadra sola contro la capolista, lo sforzo è stato pagato a caro prezzo. Solo sedici giorni al derby, data cerchiata sul calendario anche se i medici stanno cercando di dissuaderlo per non forzare i tempi con la sosta del campionato all'orizzonte che gli consentirebbe di essere al top per la ripresa a ...

