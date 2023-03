Lazio, Immobile in Paideia: 'Derby? Dipende da oggi' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Visite mediche per Immobile questa mattina in Paideia. Esami decisivi per l'attaccante della Lazio, che diranno se potrà recuperare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Visite mediche perquesta mattina in. Esami decisivi per l'attaccante della, che diranno se potrà recuperare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, Immobile in Paideia: 'Derby? Dipende da oggi' - sportli26181512 : Lazio, Immobile in Paideia: 'Derby? Dipende da oggi': Visite mediche per Immobile questa mattina in Paideia. Esami… - 1405duemila : @robymancio @Azzurri Fammi capire, ti lamenti delle squadre italiane poi ci sta la lazio che schiera Provedel lazza… - laziolivetv : Lazio, Immobile in Paideia: si spera nel recupero - Tutto_CalcioNew : #Lazio, prima corsetta per #Immobile: le ultime sulle sue condizioni #15marzo #tuttocalcionews #calcio -