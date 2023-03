(Di mercoledì 15 marzo 2023) «Sulla normativa europea prevede che i Paesi siano tenuti a fissarlo per legge laddove non ci sia una contrattazione collettiva superiore all’80%. Da noi è superiore, quindi non...

... in ogni caso 'fronteggiare ilpovero è una delle priorità su cui questo governo lavora. L'... Lungo applauso dai banchi della maggioranza, il governo - a partire dai vicepremiere Salvini -...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Porta a Porta....Giorgia Meloni è già arrivata e ha preso posto tra i ministri Matteo Salvini e Antonionei ... La precarietà è ilpovero , più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri anche se ...

Lavoro, Tajani: "Il salario minimo in Italia non serve" Gazzetta del Sud

E’ la soluzione giusta per tutelare al meglio i lavoratori». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta.Secondo Antonio Tajani, il salario minimo in Italia "non serve". La normativa europea "prevede che i Paesi siano tenuti a fissarlo per legge laddove non ci sia una contrattazione collettiva superiore ...