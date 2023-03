**Lavoro: Mattarella, 'rispettare dignità per per rimanere fedeli a Costituzione'** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il lavoro è strettamente legato alla causa della democrazia, alla pace, alla libertà delle persone e delle comunità. Potenziarne la dignità e radicarlo nel contesto di trasformazioni così veloci è attestazione di fedeltà alla Costituzione. L'augurio è che abbiate a continuare a contribuirvi". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al 19/mo congresso della Cgil. "Sul lavoro -ribadisce il Capo dello Stato- si fonda la Repubblica. Il rilancio del lavoro, con la crescita dell'occupazione, in termini di opportunità diffuse e di valore sociale riconosciuto, è, giustamente, lo strumento per creare un futuro di equità, di giustizia, di sviluppo sostenibile". "Serve una riflessione approfondita. Il confronto congressuale del vostro sindacato, con l'avvenuta larga ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il lavoro è strettamente legato alla causa della democrazia, alla pace, alla libertà delle persone e delle comunità. Potenziarne lae radicarlo nel contesto di trasformazioni così veloci è attestazione di fedeltà alla. L'augurio è che abbiate a continuare a contribuirvi". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al 19/mo congresso della Cgil. "Sul lavoro -ribadisce il Capo dello Stato- si fonda la Repubblica. Il rilancio del lavoro, con la crescita dell'occupazione, in termini di opportunità diffuse e di valore sociale riconosciuto, è, giustamente, lo strumento per creare un futuro di equità, di giustizia, di sviluppo sostenibile". "Serve una riflessione approfondita. Il confronto congressuale del vostro sindacato, con l'avvenuta larga ...

