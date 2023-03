Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Nella media del 2022 il tasso di disoccupazione è sceso all'8,1% mentre le persone in cerca di lavoro in media d'… - fainfoeconomia : L'Istat ha riassunto la situazione del mercato del lavoro nell'ultimo trimestrre del 2022 Nel quarto trimestre 20… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Gli occupati nella media del 2022 sono cresciuti di 545mila unità sul 2021. Lo rileva l'Istat ne… - fainformazione : L'Istat ha riassunto la situazione del mercato del lavoro nell'ultimo trimestrre del 2022 Nel quarto trimestre 20… - fisco24_info : Lavoro: Istat, nel 2022 tasso disoccupazione giù all'8,1%: Nel IV trimestre a 7,8%, Disoccupati sotto quota due mil… -

Continua ad espandersi il mercato dela dispetto di una economia in fase di rallentamento. Secondo l'ultimo rapporto dell'sul mercato del, nel quarto trimestre 2022, l 'input di(ore lavorate) è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 3,1% rispetto al quarto trimestre 2021 a fronte ......1% ( - 1,4 punti percentuali), mentre le persone in cerca diin media d'anno sono diminuite di 339 mila unità fissandosi a quota 2 milioni 27mila. Lo rileva l'. Nel quarto trimestre il ...L'pubblica il bilancio del 2022 sul mercato delitaliano e, nell'indagine trimestrale che chiude i conti al dicembre scorso, segnala che in media d'anno gli occupati sono cresciuti di ...

Lavoro: Istat, nel 2022 +545mila occupati su anno Agenzia ANSA

Il tasso di disoccupazione è sceso nella media del 2022 all'8,1% (-1,4 punti percentuali) mentre le persone in cerca di lavoro in media d'anno sono diminuite di 339mila unità fissandosi a quota ...Il tasso di disoccupazione è sceso nella media del 2022 all'8,1% (-1,4 punti percentuali) mentre le persone in cerca di lavoro in media d'anno sono diminuite di 339mila unità fissandosi a quota ...