L’Autonomia e il Ponte temi da non “barattare”

Riproponiamo l'articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 14 marzo all'interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Con un'insistenza degna di "miglior causa" (per cui non dovrebbe essere ingannevole), si parla dei due eventi che cambierebbero non poco l'assetto istituzionale ed "esistenziale" del nostro Paese: la proposta di sottrarre allo Stato 500 funzioni per passarle alle Regioni, e il Ponte sullo stretto di Messina che legherebbe più strettamente la Sicilia all'Italia e l'Italia all'Europa. Fino a pochi mesi fa erano proposte e ipotesi che camminavano separate (temporalmente e programmaticamente). Poi d'un tratto si ritrovano riunite, provenienti dallo stesso ambiente politico e ministerial-governativo che fa smaccato riferimento alla Lega: Calderoli per L'Autonomia che lui ha ribattezzato disinvoltamente "differenziata" e ...

