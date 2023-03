Lautaro Martinez, all’Inter serve il suo leader: manca la svolta europea (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lautaro Martinez è, senza alcuna ombra di dubbio, il leader tecnico e caratteriale di questa Inter. Lo si è visto anche ieri contro il Porto, gara nella quale ha indossato la fascia di capitano. Ma in Europa, fin qui, il Toro ha fatto vedere ancora troppo poco. Ai quarti di finale servirà alzare la sua personale asticella. svolta NECESSARIA – Numeri che non rendono giustizia a un giocatore del livello di Lautaro Martinez quelli che l’argentino ha fatto registrare fin qui in Champions League. Un solo gol in otto partite, seppur pesantissimo. Ovvero quello segnato nel rocambolesco 3-3 contro il Barcellona. Anche ieri contro il Porto ci si aspettava di più dal numero 10 dell’Inter, che ha fatto vedere davvero troppo poco. Lautaro Martinez non ha però ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023)è, senza alcuna ombra di dubbio, iltecnico e caratteriale di questa Inter. Lo si è visto anche ieri contro il Porto, gara nella quale ha indossato la fascia di capitano. Ma in Europa, fin qui, il Toro ha fatto vedere ancora troppo poco. Ai quarti di finale servirà alzare la sua personale asticella.NECESSARIA – Numeri che non rendono giustizia a un giocatore del livello diquelli che l’argentino ha fatto registrare fin qui in Champions League. Un solo gol in otto partite, seppur pesantissimo. Ovvero quello segnato nel rocambolesco 3-3 contro il Barcellona. Anche ieri contro il Porto ci si aspettava di più dal numero 10 dell’Inter, che ha fatto vedere davvero troppo poco.non ha però ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Lautaro Martinez, Goran Pandev, Samuel Eto'o e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta agli ottavi di Ch… - OptaPaolo : 4 - Lautaro Martinez ha sbagliato quattro degli otto rigori calciati dal 2021/22 - nei maggiori cinque campionati e… - Inter : L'MVP di #InterLecce è... Lautaro Martinez! ?? Guarda la clip in esclusiva solo su @RecastTV ?? #ForzaInter - internewsit : Lautaro Martinez, all’Inter serve il suo leader: manca la svolta europea - - saraerpa : RT @LafaelReao: Allenamento di Lautaro Martinez per la stracittadina -