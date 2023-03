Laurence Fishburne dimentica di far parte dell'MCU: "Voglio rimanere un fan" (Di mercoledì 15 marzo 2023) In una recente intervista Laurence Fishburne sembrerebbe aver dimenticato di essere stato Bill Foster nel secondo capitolo di Ant-Man, uscito nel 2018. Non sappiamo se sia stato un lapsus freudiano o una semplice dichiarazione scherzosa ma, a quanto pare, Laurence Fishburne ha dimenticato di far già parte del Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista in cui gli si chiedeva un commento sull'MCU, Laurence aveva così risposto: "Adoro l'MCU, sono un grande fan dei loro film. E mi piacerebbe farne parte, ma preferisco rimanere un fan e godermi i prossimi progetti. Ho sentito che stanno girando un nuovo Captain America e non vedo l'ora". Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023) In una recente intervistasembrerebbe averto di essere stato Bill Foster nel secondo capitolo di Ant-Man, uscito nel 2018. Non sappiamo se sia stato un lapsus freudiano o una semplice dichiarazione scherzosa ma, a quanto pare,hato di far giàdel Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista in cui gli si chiedeva un commento sull'MCU,aveva così risposto: "Adoro l'MCU, sono un grande fan dei loro film. E mi piacerebbe farne, ma preferiscoun fan e godermi i prossimi progetti. Ho sentito che stanno girando un nuovo Captain America e non vedo l'ora". Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame ...

