Laura Pausini | la bellissima notizia | fan al settimo cielo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Personaggi Tv. A fine febbraio, per la festa per i suoi trenta anni di carriera,aveva annunciato che presto ci sarebbero state “moltissime sorprese” per i suoi fan. In quell’occasione la cantante aveva spiegato ai suoi followers che era stata a New York, Madrid e Milano per tre live gratuiti in 24 ore, per celebrare i suoi successi dal 1993 fino ad oggi e per fare un regalo inatteso ai suoi fan. Ma c’è anche una novità ancora da annunciare pubblicamente che manderà i sostenitori dellaal. (Continua dopo le foto) Leggi anche:, la commovente dedica al suo Marlon Leggi anche:, risate a crepapelle sui social: colpa di un bicchiere di vino, cos’è ...