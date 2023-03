Laura Pausini e Paolo Carta si sposano: spuntano le pubblicazioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Laura Pausini e Paolo Carta si sposano. La coppia, almeno per ora, non ha dato alcun annuncio, ma a confermare che il lieto evento sia prossimo c’è un dettaglio tutt’altro che irrilevante: sui siti dei Comuni di Roma e di Castel Bolognese, dove sono residenti i futuri sposi, sono presenti le pubblicazioni. Le date di nascita sui documenti eliminano ogni dubbio, compresa l’idea che possano esserci casi di omonimia. I due sono legati dal 2005, periodo in cui lui, chitarrista apprezzato nell’ambiente (ha avuto modo di lavorare, tra gli altri, con Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Lionel Richie e Gloria Gaynor), ha iniziato a collaborare con lei. Il nome di Carta, classe 1964 (ha 10 anni più dell’interprete de La Solitudine) è diventato noto al pubblico ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 marzo 2023)si. La coppia, almeno per ora, non ha dato alcun annuncio, ma a confermare che il lieto evento sia prossimo c’è un dettaglio tutt’altro che irrilevante: sui siti dei Comuni di Roma e di Castel Bolognese, dove sono residenti i futuri sposi, sono presenti le. Le date di nascita sui documenti eliminano ogni dubbio, compresa l’idea che possano esserci casi di omonimia. I due sono legati dal 2005, periodo in cui lui, chitarrista apprezzato nell’ambiente (ha avuto modo di lavorare, tra gli altri, con Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Lionel Richie e Gloria Gaynor), ha iniziato a collaborare con lei. Il nome di, classe 1964 (ha 10 anni più dell’interprete de La Solitudine) è diventato noto al pubblico ...

