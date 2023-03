Laura Pausini e Paolo Carta si sposano | la data del matrimonio sarebbe già fissata

(Di mercoledì 15 marzo 2023)e il compagnosi sposeranno: il mese sarà quello di giugno 2023 ma ancora non si conoscono i dettaglisi sposa? In arrivo ilconsu Donne Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Dopo 18 anni d'amore e una figlia, Laura Pausini e lo storico compagno Paolo Carta diventeranno marito e moglie ?? - LauraPausini : “MAI DIRE ORMAI” Leggi la mia intervista per @BillboardItalia: - RadioItalia : . @LauraPausini ha raccontato come è nato il nuovo singolo “Un buon inizio” scritto da Riccardo Zanotti dei… - infoitcultura : Laura Pausini si sposa con Paolo Carta: pubblicazioni di matrimonio (FOTO) - infoitcultura : Laura Pausini e Paolo Carta si sposano dopo 18 anni di fidanzamento -

Forse è la volta buona pere il suo compagno Paolo Carta. Avevano già deciso di sposarsi qualche anno fa, ma poi è giunta la pandemia a scombinare tutti i piani, anche quelli del matrimonio. Ora però pare proprio ...Il settimanale 'DiPiù' ha scovato le pubblicazioni esposte in Comune a Roma, ancora segreti data e luogo delle nozzee Paolo Carta si sposano. La coppia ha deciso di convolare a nozze dopo 18 anni di relazione e una figlia avuta insieme, Paola. A scovare le pubblicazioni affisse in Comune a Roma è ...Un 2023 da rendere memorabile. È probabilmente quello che ha pensato. Dopo il ritorno sulla scena musicale, il tour mondiale, la festa per i trent'anni di carriera, ora arriva anche la notizia del matrimonio. La cantante di Solarolo e Paolo Carta infatti ...

Nozze in vista per Laura Pausini e il compagno Paolo Carta: la coppia ha deciso di fare il grande passo.