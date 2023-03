Laura Pausini e Paolo Carta si sposano | ecco le pubblicazioni di nozze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “Se mi vuoi sono qui. Nessuno ci crede, ma io sì”.ha mantenuto la promessa fatta nel corso degli anni. Lei e il compagnosono pronti per convolare a. Nella giornata di ieri, martedì 14 marzo, i fan più attenti hanno notato la comparsa delledel matrimonio sul sito del comune di Roma. Dall’annuncio risulta la scelta della città, Bologna, ma non la data precisa. Una scelta mirata a tutelare la figlia Paola, 10 anni, per renderla protagonista quella giornata. La cantante romagnola infatti nelle varie interviste alla domanda relativa al matrimonio, aveva sempre risposto con molta franchezza: “Mi sposerò quando mia figlia sarà abbastanza grande per comprendere il significato di quel momento”. Ed ora quel momento finalmente è arrivato. Sono ...