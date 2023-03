L’aumento della pensione minima arriva ad aprile | il Governo stupisce con le cifre importanti

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 15 marzo 2023)finalmente ad. Adesso ilcon delleIn tempi di crisi economica come quelli che stiamo attraversando, molte persone, tra cui i pensionati, si trovano in difficoltà economiche.il tanto atteso aumento– Ilovetrading.itPurtroppo, spesso i pensionati non ricevono importi adeguati a far fronte alle spese quotidiane. Tuttavia, c’è una buona notizia per tutti coloro che ricevono la. Infatti, a partire dal mese di, arriveranno finalmente gli aumenti tanto attesi. Nel resto ...