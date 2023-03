L’attrice Giovanna Mezzogiorno | “Preside è figura importante a scuola | ma è messa in discussione da alunni irrispettosi e genitori maleducati”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) In arrivo al cinema il film "Educazione Fisica". Nella pellicola diretta da Stefano Cipani, l'attriceinterpreta unache convoca idi due studenti coinvolti in un grave incidente nella palestra della. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : L’attrice Giovanna Mezzogiorno: “Preside è figura importante a scuola, ma è messa in discussione da alunni irrispet… - DeliaKeegan__22 : RT @gaiamartino9: “Carmela nasconde un animo feroce tenuto a bada fino ad ora”, l’intervista a Giovanna Sannino, attrice di #MareFuori ???? h… - SuperChicca5 : @comprooro_ @logorroicaBiagi Oh ma intendevo Giovanna che è l'attrice che fa Carmela, ma vedete che nemmeno si segu… - gaiamartino9 : “Carmela nasconde un animo feroce tenuto a bada fino ad ora”, l’intervista a Giovanna Sannino, attrice di… - Gazzettino : Giovanna Ralli, età, carriera, amori e morte del marito: l'attrice ospite a Verissimo -

... una delle promotrici dell'ecoprotesta contro'investimento di ...in difesa del parco dello scrittore Ernesto Ferrero e dell'...del parco dello scrittore Ernesto Ferrero e dell'...A prendere la parola subito dopo èAntonella Morea: '... Per Patrizio Rispo, attore, è necessario rinnovare'offerta ... con la PresidenteMazzone: 'Non possiamo credere che la ......Ralli, Orietta Berti, Mara Maionchi e Claudia Gerini . Al termine del video,ha detto: 'Delle grandi donne e professioniste, sono felice di poterle chiamare amiche'.