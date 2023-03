L'attrice è più radiosa che mai negli scatti. E sottolinea: «ogni giorno è buono per sorridere» (Di mercoledì 15 marzo 2023) La brillante star, ancora una volta musa di Chopard. La Maison elegge Julia Roberts, veterana testimonial, come volto della nuova campagna 2023 Chopard loves cinema. E la scelta ovviamente non è casuale: il legame fortissimo che unisce il marchio di gioielli con la settima arte, ma anche quello con la pluripremiata attrice. Campagne moda PE 2023 guarda le foto Leggi anche › Le star e le top model protagoniste delle campagne pubblicitarie moda della Primavera Estate 2023 ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 marzo 2023) La brillante star, ancora una volta musa di Chopard. La Maison elegge Julia Roberts, veterana testimonial, come volto della nuova campagna 2023 Chopard loves cinema. E la scelta ovviamente non è casuale: il legame fortissimo che unisce il marchio di gioielli con la settima arte, ma anche quello con la pluripremiata. Campagne moda PE 2023 guarda le foto Leggi anche › Le star e le top model protagoniste delle campagne pubblicitarie moda della Primavera Estate 2023 ...

