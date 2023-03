Lasagna di broccoli: Veloce e gustosissima! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Avete poco tempo per cucinare un primo piatto, ma non volete rinunciare a mangiare qualcosa di buono? Ecco la ricetta, che vi permetterà di preparare una Lasagna con i broccoli. Per fare una Lasagna con i broccoli, vi serviranno: 700 grammi di fiori di broccoli 500 ml di besciamella 300 grammi di pasta già pronta per fare le lasagne 300 grammi di mozzarella 60 grammi di formaggio grattugiato 30 grammi di burro (ve ne servirà un pochino in più per imburrare la pirofila) 3 salsicce 3 spicchi di aglio Un filo di olio extravergine di oliva Un pizzico di sale fino e di pepe nero. Sbollentare i broccoli Tuffare in una casseruola colma di acqua bollente condita con un pizzico di sale, i broccoli e farli cuocere per cinque minuti. Soffriggere l’aglio Versare un filo di ... Leggi su donnaup (Di mercoledì 15 marzo 2023) Avete poco tempo per cucinare un primo piatto, ma non volete rinunciare a mangiare qualcosa di buono? Ecco la ricetta, che vi permetterà di preparare unacon i. Per fare unacon i, vi serviranno: 700 grammi di fiori di500 ml di besciamella 300 grammi di pasta già pronta per fare le lasagne 300 grammi di mozzarella 60 grammi di formaggio grattugiato 30 grammi di burro (ve ne servirà un pochino in più per imburrare la pirofila) 3 salsicce 3 spicchi di aglio Un filo di olio extravergine di oliva Un pizzico di sale fino e di pepe nero. Sbollentare iTuffare in una casseruola colma di acqua bollente condita con un pizzico di sale, ie farli cuocere per cinque minuti. Soffriggere l’aglio Versare un filo di ...

