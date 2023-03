L'applauso in Aula alla Camera per il Presidente del Parlamento coreano Kim Jin-pyo (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2023 L'applauso dei deputati al Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Kim Jin-pyo, al suo ingresso in Aula. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2023 L'dei deputati aldell'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Kim Jin-pyo, al suo ingresso inFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Montecitorio : L'applauso dei deputati al Presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Kim Jin-pyo - @news_NA al… - onlyforyoureye2 : RT @Rosalba_Falzone: @rep_roma Il giudice, (intelligente), fa togliere le mascherine in aula: 'voglio vedervi in faccia, plurivaccinati ipo… - GiorgioAntonel1 : RT @Rosalba_Falzone: @rep_roma Il giudice, (intelligente), fa togliere le mascherine in aula: 'voglio vedervi in faccia, plurivaccinati ipo… - anna30048679 : RT @Rosalba_Falzone: @rep_roma Il giudice, (intelligente), fa togliere le mascherine in aula: 'voglio vedervi in faccia, plurivaccinati ipo… - RenzoCianchetti : RT @Rosalba_Falzone: @rep_roma Il giudice, (intelligente), fa togliere le mascherine in aula: 'voglio vedervi in faccia, plurivaccinati ipo… -