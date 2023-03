Landini all’attacco del Governo | asse con Cisl e Uil

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) –del?. Dal palco del XIX congresso della Cgil l’atto di accusa all’esecutivo Meloni non lascia margini: migranti, autonomia differenziata, fisco, pensioni, reddito di cittadinanza, lavoro e precariato. Non un dossier su cui ilabbia tenuto fede all’enunciazione di portare avanti un dialogo effettivo con le parti sociali svelando cosi’ la considerazione in cui l’esecutivo tiene il sindacato. Una critica a 360 gradi su cui si ricompone anche l’tra Cgile Uil che dalDraghi in poi viveva una stagione di crisi e che porterà’ i sindacati insieme di nuovo nelle piazze. A breve e su “un programma di iniziative che non escluda nessuno strumento”, spiegalasciando intravedere come ...