Lancio di bottiglie contro un bar in piazza Bellini, ultrà dell'Eintracht già in azione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lancio di bottiglie 30 minuti dopo la mezzanotte in piazza Bellini a Napoli. Un gruppo di dieci persone con il volto coperto e vestite di nero le hanno scagliate contro il bar Alkymya Bellini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati da militari dell'Esercito di vigilanza in piazza. Da una prima ricostruzione, e' emerso che nel gruppo vi fossero diversi ultra' della squadra di calcio dell'Eintracht Francoforte, a Napoli per la partita di Chiampions di questa sera per la quale e' stata vietata la vendita di biglietti a tifosi residenti nella citta' tedesca dopo gli scontri della partita di andata. Questo non ha impedito ai supporter tedeschi di in venire a Napoli anche senza biglietti; un gruppo di 400 persone ...

