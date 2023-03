L’amata Vip è irriconoscibile | lo scatto sui social scatena una bufera

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Personaggi tv. . La chirurgia plastica è un ramo della chirurgia che si occupa della ricostruzione di diverse tipologie di tessuti (cute, sottocute, muscoli) dell’organismo umano e/o della correzione di alcune problematiche a loro carico sia da un punto di vista funzionale che estetico. Negli ultimi anni sono diversi i personaggi famosi, e non solo, che ricorrono a questi ritocchini per sentirsi in pace con sé stessi. A volte però c’è chi esagera un po’ e così i fan fanno addirittura fatica a riconoscerli. Vediamo nel dettaglio che cosa ha combinato questa famosa attrice internazionale.Leggi anche: Sharon Stone confessa di avere un tumore: i fan restano senza parole Leggi anche: Fabrizio Corona, nuovo intervento di chirurgia estetica: “Ho fatto la blefaroplastica” Leggi anche: Francesca Cipriani, prima e dopo la chirurgia estetica: il cambiamento è sconvolgente Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Ivana Mrazova e Luca Onestini formano una coppia molto amata dai fan del reality Grande Fratello Vip, tanto che sui… -

Tra battute e applausi, ifanno sentire Antonellae ... per iè giunto il momento di sedersi attorno alla tavola per ... hanno deciso di disporsi fuori dal Confessionale per accogliere'...Nella notte dopo la puntata del Grande Fratello, Edoardo ... Edoardo Donnamaria ha urlato parole d'amore alla suaAntonella:... Stefano Fiordelisi e'amico di lei Marco. Il padre di Antonella ...'hotanto, ma non come la gente poteva immaginare e ... come persona,'avrei potuta sposare davvero. Lei è una donna speciale"...Gabriel Garko dopo il suo coming out al Grande Fratelloin ...