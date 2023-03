La violenza sessuale a Eleanor Williams che non lo era (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Giustizia per Ellie”, recitava la paccottiglia messa in circolazione durante il lockdown del 2020, quando una giovane inglese – Eleanor Williams – era apparsa su Facebook con un occhio nero, un dito mozzato e lividi sparsi, denunciandosi vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di uomini asiatici. Seguiva lista dettagliata dei nomi, tutti suoi concittadini. C’è da chiedersi se quelle magliette e quegli elefantini con la scritta “giustizia per Ellie” non saranno poi parsi ironici a Ellie stessa, ora che ha effettivamente ottenuto giustizia: ieri il tribunale l’ha condannata a otto anni per essersi inventata tutto. Le conseguenze della sua farneticazione sono state inimmaginabili. Alcuni degli accusati hanno perso clienti, altri la famiglia, altri hanno tentato il suicidio; la polizia locale è stata ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Giustizia per Ellie”, recitava la paccottiglia messa in circolazione durante il lockdown del 2020, quando una giovane inglese –– era apparsa su Facebook con un occhio nero, un dito mozzato e lividi sparsi, denunciandosi vittima dida parte di un gruppo di uomini asiatici. Seguiva lista dettagliata dei nomi, tutti suoi concittadini. C’è da chiedersi se quelle magliette e quegli elefantini con la scritta “giustizia per Ellie” non saranno poi parsi ironici a Ellie stessa, ora che ha effettivamente ottenuto giustizia: ieri il tribunale l’ha condannata a otto anni per essersi inventata tutto. Le conseguenze della sua farneticazione sono state inimmaginabili. Alcuni degli accusati hanno perso clienti, altri la famiglia, altri hanno tentato il suicidio; la polizia locale è stata ...

