La versione di Mosca sull’abbattimento del drone americano | “Nostri piloti professionali | non cerchiamo lo scontro”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia ha fornito una suadell’incidente che ieri ha visto la distruzione di unda ricognizione, colpito da un jet del Cremlino: sarebbe stato localizzato “vicino alla penisola di Crimea, in direzione del confine della Federazione russa”, ha dichiarato il ministero della Difesa di, nel tentativo di giustificare l’attacco. “Il velivolo volava sul Mar Nero verso il confine con i transponder spenti – avvisa l’ufficio diretto dal ministro Shoigu – a quel punto i caccia dell’aeronautica russa hanno provato a identificare l’intruso, ma non hanno usato armi e non sono entrati in contatto con il, che ha perso il controllo e quota ed è finito in acqua al termine di una brusca manovra”. Il jet russo, un Su-27, avrebbe urtato l’elica del MQ-9 ...