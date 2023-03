La vergogna di Napoli | città ostaggio degli ultras tedeschi I video

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Era stato previsto e alla fine è accaduto. Le centinaia didell'Eintracht Francoforte arrivati a- con rinforzoalleati dell'Atalanta - sfidando il divieto di accesso allo stadio Maradona per la gara di Champions League contro i partenopei hanno causato disagi, scontri e danni nel centro dellaè rimastadei tifosi, che erano arrivati la sera della vigilia ed erano stati identificati e scortati in hotel nella speranza di riuscire a contenere l'impatto. Intorno alla loro presenza si era scatenata una durissima polemica dopo che il Tar della Campania aveva annullato il divieto di vendita di biglietti per il settore ospiti, costringendo il Prefetto dia un nuovo provvedimento limitato soltanto ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Quello che sta accadendo a #Napoli è una vergogna inaccettabile. Chi ha consentito l’arrivo di centinaia di vandali… - GoffredoB : Auto e cassonetti in fiamme, tensione e danni. Con quale criterio il ministro #Piantedosi permette una simile vergo… - _Nico_Piro_ : #7marzo Oggi si dedica un’aula dell’Università di Napoli a Mario Paciolla, cooperante ucciso in America Latina in… - non_tona : Una vergogna che il napoli non sia ancora stato escluso dalla Champions league - Beltotto : RT @capuanogio: Quello che sta accadendo a #Napoli è una vergogna inaccettabile. Chi ha consentito l’arrivo di centinaia di vandali dalla G… -

...a far scalpore e a tacciare come colpevole il docente che probabilmente non ha retto alla... Una vicenda analoga, si verificò anel giugno del 2019, quando Vincenzo Auricchio , ...Poi secondo me quello che quest'anno ha giocato tantissimo, lo dico senza, è che molti ...dimensione gioiosa e fantasiosa di Uonderbo i s la nuova serie di Disney+ che state girando a...LA REPUBBLICA 'Cutro, le regole della' titola in apertura il quotidiano Gedi. 'Spunta un ... a Bari epiù fondi. La lotta all'inverno demografico'). 'Per il futuro investimenti pubblici ...

Jacobelli attacca: 'Napoli-Eintracht, Ceferin scandaloso. E la vergogna di Oporto' AreaNapoli.it

Guerriglia prima di Napoli-Eintracht, incendiata auto della polizia I tifosi ... Francoforte eppure nessun atto sembra essere stato messo in campo per evitare questa vergogna. Per questa ragione ho ...Guerriglia in pieno centro a Napoli dove si sono verificati scontri tra i tifosi ... eppure nessun atto sembra essere stato messo in campo per evitare questa vergogna. Per questa ragione ho chiesto di ...