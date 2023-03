La Tv dei 100 e uno, Piero Chiambretti torna in tv su Canale 5: gli ospiti della prima puntata (Di mercoledì 15 marzo 2023) Piero Chiambretti torna in tv, e lo fa in prima serata e con un vero e proprio esercito di bambini e di bambine. La Tv dei 100 e uno, in onda da mercoledì 15 marzo 2023 su Canale 5, è infatti un programma in cui i protagonisti sono i più piccoli, alle prese con personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Nella prima puntata di mercoledì 15 marzo, ospiti di Piero Chiambretti sono Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. Bonolis, in particolare, torna ad avere a che fare con un programma con bambini anni dopo Chi ha incastrato Peter Pan?. Ne La Tv dei 100 e uno, Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 15 marzo 2023)in tv, e lo fa inserata e con un vero e proprio esercito di bambini e di bambine. La Tv dei 100 e uno, in onda da mercoledì 15 marzo 2023 su5, è infatti un programma in cui i protagonisti sono i più piccoli, alle prese con personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Nelladi mercoledì 15 marzo,disono Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. Bonolis, in particolare,ad avere a che fare con un programma con bambini anni dopo Chi ha incastrato Peter Pan?. Ne La Tv dei 100 e uno,capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la ...

