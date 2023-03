La Tv dei 100 e uno: ospiti e anticipazioni 15 marzo 2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Tv dei 100 e uno è lo spettacolo stasera in tv mercoledì 15 marzo 2023 in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Piero Chiambretti. Di seguito ecco ospiti, anticipazioni sullo show e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mercoledì 15 marzo arriva in prima serata su Canale 5 La Tv dei 100 e Uno. Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile platea. I bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Tv dei 100 e uno è lo spettacolo stasera in tv mercoledì 15in onda in prima serata su Canale 5 condotto da Piero Chiambretti. Di seguito eccosullo show e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mercoledì 15arriva in prima serata su Canale 5 La Tv dei 100 e Uno. Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile platea. I bambini metteranno simpaticamente alla prova alcuni special guest che si alterneranno nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Gli 007 dicono che ci sono 700mila 'pronti a partire'? Non lo dicono, perché quello è il numero dei migranti in… - ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - BelpietroTweet : Milano è sul podio dei capoluoghi con il maggior numero di denunce ogni 100.000 abitanti. La sinistra ha orrore del… - ripudiato : RT @djaniceto: Stasera non perdete alle 21.40 su Canale 5 l’ultima perla del mio mentore Piero Chiambretti LA TV DEI 100 E UNO un super Spe… - paolopreviti : RT @djaniceto: Stasera non perdete alle 21.40 su Canale 5 l’ultima perla del mio mentore Piero Chiambretti LA TV DEI 100 E UNO un super Spe… -