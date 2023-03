La Turris batte la Gelbison nel finale | la firma di Leonetti su tre punti d’oro

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn guizzo dia tre minuti dal termine regala allaun successo importantissimo in chiave salvezza nel derby contro la. I corallini, vittoriosi 1-0 al Liguori, si sono portati ora a un solo punto di distanza dai cilentani, che occupano la prima posizione utile per la salvezza diretta. E’ il quarto risultato utile di fila per la squadra di Fontana, salvata dal suo portiere Fasolino con un miracolo poco dopo essere passata in vantaggio. Nel prossimo turno la squadra di Torre del Greco farà visita al pescara, mentre i salernitani ospiteranno il Catanzaro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una vittoria preziosa e arrivata allo scadere per la Turris. Il gruppo di Gaetano Fontana batte la Gelbison allo Stadio Liguori nel turno infrasettimanale e si assicura un bottino vitale per ...La 31esima giornata del girone C di Serie C si chiuderà soltanto lunedì con il posticipo di lusso Crotone-Catanzaro, appuntamento al quale la squadra di Vivarini si presenterà da capolista a +14 sui p ...