La Svezia convoca ancora Ibrahimovic… a 41 anni e dopo aver superato l’infortunio!

(Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 14:19:11 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, 41, è stato nuovamenteto questo mercoledì per la squadra di calcio svedese, per le prossime partite di qualificazione a Euro 2024,essersi ripreso dal lungo infortunio al ginocchio. “Zlatan e io siamo rimasti in contatto durante questo periodo durante il suo infortunio. Ora si sente bene a dare il suo contributo in campo. Anche la tua personalità ed esperienza possono contribuire molto alla chiamata. È unico”, ha dichiarato il Ct dellaJan “Janne” Andersson, presentando la lista a Stoccolma. Anche la tua personalità ed esperienza possono contribuire molto alla chiamata. Zlatan è unico Jan Andersson, Ct della ...

Ibrahimovic torna in Nazionale: l'attaccante del Milan convocato dalla Svezia a 41 anni Zlatan chiamato per le due gare di qualificazione a Euro 2024 contro Belgio e Azerbaigian. Il ct Andersson: "Può ...Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, oggi il ct della Svezia Janne Andersson ha ufficializzato la sua decisione e convocato l’attaccante del Milan per le ...